Diego Baroni ritrovato il 14enne scomparso il 12 gennaio | dov’era

Ore di apprensione che si sciolgono finalmente in un sospiro di sollievo a San Giovanni Lupatoto, dove per giorni l’intera comunità ha vissuto con il fiato sospeso per la scomparsa di Diego Baroni. Il ragazzo, 14 anni, era sparito lo scorso 12 gennaio senza lasciare tracce, dando avvio a una mobilitazione fatta di appelli, ricerche e timori crescenti, alimentati dal silenzio del suo telefono e dall’assenza di notizie certe. Questa mattina, però, la svolta tanto attesa. Diego è stato ritrovato a Milano e, proprio in questi minuti, la madre si sta recando nel capoluogo lombardo per riportarlo a casa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Da dieci giorni il 14enne #DiegoBaroni è sparito nel nulla. Angoscia a #Verona, aperto un fascicolo: ipotesi di fuga volontaria, ma anche di sottrazione di minore x.com

Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola - facebook.com facebook