Rinnovo Pio Esposito parla l’agente | c’è anche una stoccata al Napoli

L'agente di Pio Esposito commenta il rinnovo con l'Inter, sottolineando la solidità del rapporto tra il giocatore e il club. La notizia arriva in un momento di attenzione sul futuro del giovane attaccante, con alcune osservazioni anche sulla situazione del Napoli. Un aggiornamento importante per i tifosi e gli addetti ai lavori, che conferma la volontà di continuità e crescita di Esposito con i nerazzurri.

Rinnovo Pio Esposito. Il legame tra l’ Inter e Francesco Pio Esposito continua a rafforzarsi, andando ben oltre il recente rinnovo di contratto. A fare chiarezza sul futuro dell’attaccante classe 2005 è stato il suo agente, Mario Giuffredi, che ha sottolineato come il rapporto con il club nerazzurro sia improntato alla massima serenità e collaborazione. Le sue parole confermano la fiducia reciproca e la centralità del percorso di crescita del giovane centravanti. Giuffredi ha ricordato come l’accordo sia stato definito in largo anticipo: “ Noi abbiamo rinnovato il contratto di Pio Esposito con l’Inter prima che finisse la stagione scorsa, è legato al club ancora per quattro anni e mezzo “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

