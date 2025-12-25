Pio Esposito al Napoli l’agente conferma tutto | Non è un mistero…

Quella di Pio Esposito al Napoli è stata più di una semplice suggestione. In estate le possibilità di vedere il gioiello dell’Inter con addosso la casacca azzurra sono state molto concrete, con Aurelio De Laurentiis che ce l’ha messa tutta per portare il suo pupillo all’ombra del Vesuvio. Nelle scorse ore Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha svelato alcuni retroscena sull’interesse del Napoli per il suo assistito. Giuffredi su Esposito al Napoli: “L’Inter ha sempre creduto in lui”. Nel corso di un collegamento a RadioKissKiss, Giuffredi si è soffermato anche su Pio Esposito e su ciò che c’è stato di vero sull’interesse del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Pio Esposito al Napoli, l’agente conferma tutto: “Non è un mistero…” Leggi anche: Pio Esposito Inter, l’agente ammette: «Non è un mistero che piacesse a De Laurentiis, ma lui ama i nerazzurri! Il club ha dimostrato quella cosa» Leggi anche: Pio Esposito Napoli, cosa c’è di vero? Il suo agente esce allo scoperto. Le parole di Giuffredi sul classe 2005 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pio Esposito Inter l’agente ammette | Non è un mistero che piacesse a De Laurentiis ma lui ama i nerazzurri! Il club ha dimostrato quella cosa. Pio Esposito Napoli, cosa c’è di vero? Il suo agente esce allo scoperto. Le parole di Giuffredi sul classe 2005 - Ma conferma la volontà dell’Inter di puntare su di lui Un retroscena di mercato riguardante Pio Esposito è stato ... calcionews24.com

Ag. Pio Esposito fa chiarezza: "Piaceva al Napoli, ma non era sul mercato" - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara e Ambrosino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. tuttonapoli.net

Inter: il retroscena del no al Napoli per Pio Esposito. E ora il rinnovo - L'Italia si gode Pio Esposito ma chi sta gongolando per l'exploit del talento italiano è sicuramente l'Inter che su di lui ha scelto di investire seriamente e concretamente, rifiutando una plusvalenza ... calciomercato.com

Agente Esposito: «Pio al Napoli Impossibile. L’Inter non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciarlo andare e lui è profondamente legato ai colori nerazzurri. È vero che De Laurentiis lo apprezzava, non è mai stato un segreto, ma il club nerazzurro ha s - facebook.com facebook

Agente Esposito: "Pio poteva venire al Napoli No, perché l’Inter non lo ha mai voluto cedere e lui è innamorato dei nerazzurri. A De Laurentiis piaceva e non è un mistero, però l’Inter ha dimostrato di credere in lui e non ha mai pensato di privarsene" (Radio K x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.