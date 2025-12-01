Ultimissime Inter LIVE | Pio Esposito vince il premio Italian Golden Boy 2025 parla anche Lautaro

Internews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 1 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 29 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 1 DICEMBRE. Lautaro a Sky: «Con Chivu un rapporto bellissimo, mi abbraccia più di mia moglie! Vi spiego le differenze tra lui e Inzaghi». 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live pio esposito vince il premio italian golden boy 2025 parla anche lautaro

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Pio Esposito vince il premio Italian Golden Boy 2025, parla anche Lautaro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ultimissime inter live pioPisa-Inter 0-2 pagelle: il vero Lautaro è tornato, Pio Esposito decisivo. Chivu cambia tutto e vince - 2, i top e flop: Lautaro va in doppia cifra con le reti segnate in stagione, assist di Pio Esposito e Barella. Da sport.virgilio.it

ultimissime inter live pioPisa-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Lautaro Martinez, gli highlights - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

ultimissime inter live pioInter, crisi Lautaro: Chivu ha deciso, come cambiano le gerarchie in attacco - L'argentino Lautaro non ha gradito la sostituzione nel match con l'Atletico Madrid e non segna più nei big- Scrive sport.virgilio.it

ultimissime inter live pioInter, Pio Esposito punta il suo primo derby. Le news - Con il gruppo ci sarà subito il capitano Lautaro Martinez, tornato già a Milano. Si legge su sport.sky.it

ultimissime inter live pioInter-Kairat, dove vederla in TV e streaming: Pio Esposito con Lautaro, le formazioni ufficiali - L'Inter torna in campo in Champions a caccia della quarta vittoria consecutiva: a San Siro arriva il Kairat Almaty con il suo gioiello Satpayev ... Lo riporta fanpage.it

ultimissime inter live pio??Le UFFICIALI di Inter e Atalanta: sorpresa Pio! L. Henrique e Scamacca... | OneFootball - I Colchoneros fin qui hanno raccolto appena 6 punti, motivo per cui contro l'Inter serve un successo ... Segnala onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Pio