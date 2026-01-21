Rimpianti Inter tutto si complica Che Arsenal | Chivu al terzo ko di fila

L’Inter incontra difficoltà nelle sfide di rilievo, come dimostrato dalla recente sconfitta contro l’Arsenal, con Chivu che subisce il terzo ko consecutivo. La squadra fatica a esprimersi al meglio nelle occasioni più importanti, evidenziando le criticità nelle partite di alta tensione. Questi risultati sollevano interrogativi sulla tenuta e sulla crescita del team in momenti chiave della stagione.

L’Inter si conferma “allergica” ai big match e inciampa ancora a San Siro, ma questa volta la caduta fa ancora più male. Perché l’1-3 contro l’Arsenal (terza sconfitta di fila dopo i ko con Atletico Madrid e Liverpool) complica maledettamente i piani dei nerazzurri, cui potrebbe non bastare vincere fra una settimana a Dortmund per ottenere l’accesso diretto agli ottavi. Punteggio severo per Lautaro e soci al cospetto dell’avversario più forte d’Europa, capolista in Champions e nella Premier. Ma va detto pure che per gli uomini di Chivu non sono mancate in contropiede le chance in una partita super (almeno la prima ora) e che ha divertito gli oltre 70mila tifosi di San Siro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Terzo ko di fila per l'Inter in Champions, l'Arsenal passa a San Siro: 1-3. Lo spauracchio playoff è realeL'Inter subisce la sua terza sconfitta consecutiva in Champions League, perdendo 1-3 contro l'Arsenal a San Siro.

Le notti europee dell’Inter sono un ricordo, terzo ko di fila in Champions. Chivu: “Pronti ad accettare i playoff”L’Inter subisce la sua terza sconfitta consecutiva in Champions League, perdendo contro l’Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase a gironi.

