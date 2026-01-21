Le notti europee dell’Inter sono un ricordo terzo ko di fila in Champions Chivu | Pronti ad accettare i playoff

L’Inter subisce la sua terza sconfitta consecutiva in Champions League, perdendo contro l’Arsenal a San Siro nella settima giornata della fase a gironi. Dopo le notti europee passate, i nerazzurri si preparano ora ai playoff, come dichiarato da Chivu, che sottolinea la volontà di affrontare con determinazione questa fase cruciale della competizione.

Ancora un ko per l'Inter in Champions League. La formazione di Chivu viene sconfitta dall'Arsenal a San Siro nell'incontro valido per la settima giornata della fase campionato. I londinesi sbloccano il risultato dopo dieci minuti con Gabriel Jesus. Sucic trova il pareggio al 18?, ma ancora Gabriel Jesus riporta i Gunners avanti al 31?. Nella ripresa, Gyokeres cala il tris (84?). I nerazzurri, finalisti della passata edizione della Champions, sono ora al terzo stop di fila in Europa e restano a 12 punti in classifica. L'Arsenal si conferma invece al comando, a punteggio pieno, salendo a 21. "Loro sono stati più forti per tecnica in velocità, intensità, per occupazione del campo e per idee nell'attaccare le linee e sulle seconde palle dove arrivano forte.

Terzo ko di fila per l'Inter in Champions, l'Arsenal passa a San Siro: 1-3. Lo spauracchio playoff è realeL'Inter subisce la sua terza sconfitta consecutiva in Champions League, perdendo 1-3 contro l'Arsenal a San Siro.

