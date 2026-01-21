Rifiuti a Pisa | tessera obbligatoria e stop ai sacchetti in strada per nuove utenze

A Pisa, a partire da lunedì 26 gennaio 2026, saranno introdotte nuove regole per la raccolta differenziata in alcune aree della città. La tessera obbligatoria e l'eliminazione dei sacchetti in strada segnano un aggiornamento nel sistema di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio. Queste modifiche interessano specifici quartieri, modificando le consuete modalità di conferimento dei rifiuti domestici.

PISA – Cambiano le abitudini per la raccolta differenziata in un nuovo quadrante di Pisa. A partire da lunedì 26 gennaio 2026, il sistema “porta a porta” andrà definitivamente in pensione in alcune zone specifiche della città. Al suo posto entrano in funzione i cassonetti intelligenti. La rivoluzione riguarda diverse strade. Nello specifico, i nuovi dispositivi stradali serviranno i residenti di piazza Santa Croce in Fossabanda, via Cosimo Ridolfi, via del Borghetto, via Silvio Luschi, via Valentino Baldacci e via San Michele degli Scalzi. Coinvolto anche il Lungarno Bruno Buozzi: il cambio interesserà i tratti tra i civici 1-35 e 2-8, oltre ai civici dall’1 al 10.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Rifiuti abbandonati in piazza Sant'Andrea: "Orde di incivili non fanno la differenziata e buttano per strada i sacchetti"In piazza Sant'Andrea, il degrado si fa evidente con sacchetti di rifiuti abbandonati e immondizia sparsa. Leggi anche: Dal 3 agosto 2026 stop ai vecchi documenti: arriva la Cie obbligatoria Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Raccolta rifiuti, nuovi cassonetti intelligenti in altre zone della città. Rifiuti: il calendario di consegna delle tessere nel quartiere di Porta a Lucca ovestPunto di consegna numero 1 – Via Rindi, angolo via Gobetti. Mercoledì 8 ottobre: residenti di via Gentileschi, via Gobetti, via Colorni, via Monte Grappa, via IV Novembre, via Scipio Slapater e via ... lanazione.it Nei nostri aeroporti la sostenibilità passa anche dai dettagli. I cestini intelligenti, presenti negli scali di Firenze e Pisa, riconoscono i rifiuti e aiutano a differenziarli in modo automatico, rendendo ogni gesto più semplice. - facebook.com facebook

