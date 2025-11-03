Dal 3 agosto 2026 stop ai vecchi documenti | arriva la Cie obbligatoria
PISA – Dal 3 agosto la vecchia carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata come documento di riconoscimento. Lo stabilisce la Circolare 762025 del Ministero dell’Interno, che recepisce il Regolamento europeo 20191157 sui nuovi standard di sicurezza per i documenti d’identità. Da quella data sarà valida solo la Carta d’identità elettronica (Cie), dotata di microchip e strumenti di autenticazione digitale. Il Comune di Pisa, fra gli altri, invita tutti i cittadini a rinnovare in anticipo il vecchio documento, così da evitare disagi e lunghe attese nei mesi che precederanno la scadenza definitiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
