Restyling di via Manzoni completato il passaggio pedonale nel primo isolato

È stato completato il restyling di via Manzoni, con la realizzazione del passaggio pedonale nel primo isolato. Attualmente, è in corso l’allestimento dell’area di cantiere nel quarto isolato, tra via Garruba e via Nicolai. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza e l’accessibilità dell’area, continuando il progetto di riqualificazione della zona.

Da questa mattina è in fase di allestimento l'area di cantiere sul quarto isolato, compreso tra via Garruba e via Nicolai. Continuano i lavori per il restyling di via Manzoni, nel quartiere Libertà.Isolato ispirato a un grande marchio italianoIl progetto di riqualificazione prevede, per questo.

La nuova via Manzoni prende forma: nel primo isolato la sistemazione delle basoleÈ in corso la trasformazione della via Manzoni nel quartiere Libertà di Bari, dove il primo isolato sta prendendo forma con la sistemazione delle basole.

