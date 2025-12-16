La nuova via Manzoni prende forma | nel primo isolato la sistemazione delle basole

È in corso la trasformazione della via Manzoni nel quartiere Libertà di Bari, dove il primo isolato sta prendendo forma con la sistemazione delle basole. L'intervento fa parte di un importante progetto di riqualificazione volto a rendere questa strada commerciale una passeggiata pedonale più vivibile e accessibile.

Prende forma il primo isolato della nuova via Manzoni, l'importante strada commerciale del quartiere Libertà di Bari interessata dai cantieri di riqualificazione che la trasformeranno in una passeggiata pedonale.Gli interventi in corsoIn questi giorni gli operai stanno posando tra corso Italia e. Baritoday.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Teatro Manzoni, con Il cotto e il crudo prende il via la nuova stagione Video Teatro Manzoni, con Il cotto e il crudo prende il via la nuova stagione Video Teatro Manzoni, con Il cotto e il crudo prende il via la nuova stagione Vincenzo Salemme torna al Teatro Manzoni con la sua nuova commedia. Anche a Capodanno! - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.