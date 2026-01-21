Renzi si accende una sigaretta con la foto di Khamenei | la protesta davanti all’Ambasciata iraniana a Roma

Un’immagine ha attirato l’attenzione a Roma: Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex Presidente del Consiglio, si accende una sigaretta davanti a una foto di Ali Khamenei, bruciata su un foglio. L’episodio si è verificato durante una protesta presso l’Ambasciata iraniana. Questo gesto ha suscitato diverse interpretazioni e riflessioni sul contesto politico e diplomatico in cui si inserisce.

Una foto di Ali Khamenei che brucia, stampata su un foglio di carta, e il leader di Italia Viva ed ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che ci si accende la sigaretta. Questa la scena simbolicamente riprodotta su via Nomentana a Roma, di fronte alla sede dell' Ambasciata di Teheran in Italia, che Italia Viva ha organizzato con i vertici del partito e qualche militante per mandare il proprio sostegno alle rivolte iraniane di questi giorni. Il richiamo è alla nota immagine di una giovane ragazza, che in segno di dissenso con il regime si accende una sigaretta con la foto della Guida Suprema Khamenei.

