Renzi si accende una sigaretta accanto alla foto di Khamenei in fiamme la protesta all’ambasciata dell’Iran a Roma – Il video

Durante una manifestazione presso l’ambasciata iraniana a Roma, Matteo Renzi è stato ripreso mentre si accendeva una sigaretta accanto a un’immagine in fiamme di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran. L’episodio ha attirato l’attenzione sui gesti simbolici legati alle proteste contro il governo iraniano, evidenziando le tensioni in corso tra Italia e Iran.

Matteo Renzi si è acceso una sigaretta davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma accanto all’immagine in fiamme della Guida Suprema del Paese Ali Khamenei. È il gesto simbolico scelto dal leader di Italia Viva, in via Nomentana, per manifestare solidarietà al popolo iraniano vittima di una repressione sanguinosa per le proteste anti regime. «Sono qui con alcuni amici di Italia Viva al fianco di un popolo che lotta per la propria libertà», ha spiegato l’ex presidente del Consiglio, accanto ad altri partecipanti con una foto in mano della Guida Suprema che andava a fuoco. Il gesto trae ispirazione da una fotografia diventata simbolo delle proteste in Iran, che mostra una giovane donna accendere una sigaretta utilizzando una foto in fiamme di Ali Khamenei, in segno di sfida al regime.🔗 Leggi su Open.online Sigaretta accesa davanti all’ambasciata dell'Iran: la protesta di Iv a RomaA Roma, davanti all’ambasciata dell’Iran, si è svolta una manifestazione organizzata da Italia Viva, con la partecipazione di Matteo Renzi, a sostegno della popolazione iraniana. Flash mob per l’Iran, Renzi fuma una sigaretta davanti all’ambasciata a RomaIn occasione di un flash mob davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma, Matteo Renzi ha partecipato simbolicamente alle proteste contro il regime iraniano, accendendo una sigaretta come gesto di solidarietà con i manifestanti nel paese. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: L'opposizione smetta di piangersi addosso. Nasca una Margherita 4.0. L'intervento di Renzi; Iran, Renzi: diamo tutti fuoco a immagine ayatollah Khamenei; Airbus A340 voluto da Renzi e costato 168 milioni svenduto a 1 euro da Etihad ai commissari di Alitalia; Wonder Woman al teatro Vascello: la legge come violenza. Renzi accende una sigaretta con la foto di Khamenei in fiamme: «Siamo vicini agli iraniani in lotta»Si è svolta di fronte all’ambasciata iraniana di Roma la manifestazione di Italia Viva, con Matteo Renzi, a sostegno degli iraniani che combattono in regime. L'immagine della ragazza iraniana che in C ... msn.com Renzi si accende una sigaretta accanto alla foto di Khamenei in fiamme, la protesta all’ambasciata dell’Iran a Roma – Il videoIl gesto trae ispirazione da una foto diventata simbolo delle proteste a Teheran, che mostra una ragazza accendere una sigaretta utilizzando una foto in fiamme della Guida Suprema ... open.online Food, Drink & Music Il 22 gennaio Mammut si accende di ritmo e gusto. Dalle 20.30 lasciati trasportare dal DJ set di Federica Luppi, tra good vibes, cocktail e atmosfera calda. Una serata da vivere, ascoltare, assaporare. Menu Mini Hamburger gourme - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.