Registro elettronico finita la pacchia per chi vuol fare il furbo | ora serve lo Spid Cosa cambia per studenti e genitori

Da oggi, l'accesso al registro elettronico richiede l'autenticazione tramite SPID, eliminando la possibilità di utilizzo senza credenziali sicure. Questa modifica interessa studenti e genitori, che devono adeguarsi alle nuove modalità di accesso. La misura mira a garantire una maggiore sicurezza e trasparenza nella gestione dei dati scolastici, segnando un cambiamento rispetto alle modalità precedenti.

È finita la pacchia per gli studenti delle medie che finora potevano accedere al registro elettronico per controllare voti e assenze. In alcuni casi, erano proprio i figli a giustificare le assenze con il profilo dei genitori, approfittando della loro poca dimestichezza con smartphone e computer. Tutte le scuole prossimamente dovranno passare a un accesso sicuro e personale. Per entrare nelle piattaforme del registro elettronico, infatti, non basteranno più le vecchie password fornite dagli istituti, ma sarà necessario utilizzare l’identità digitale, cioè Spid o la carta d’identità elettronica (Cie).🔗 Leggi su Open.online

Ora per accedere al registro elettronico a scuola servirà lo SPID o la CIE: cosa cambia per le famiglieTra pochi giorni l'accesso al registro elettronico scolastico sarà possibile esclusivamente tramite SPID o CIE.

Leggi anche: Registro elettronico: accesso solo con SPID o CIE e “scudo” per i più piccoli. Il diario per sviluppare autonomia. Cosa prevede il DDL Semplificazioni

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Registro elettronico, finita la pacchia per chi vuol fare il furbo: ora serve lo Spid. Cosa cambia per studenti e genitoriTutte le scuole dovranno passare a un accesso sicuro e personale. Tra le novità, un limite in più per gli studenti del primo ciclo di istruzione ... open.online

Ora per accedere al registro elettronico a scuola servirà lo SPID o la CIE: cosa cambia per le famiglieTra pochi giorni l’accesso al registro elettronico avverrà solo tramite Spid o CIE. La novità coinvolge milioni di famiglie ed esclude gli studenti delle scuole medie dal controllo autonomo dei voti. fanpage.it

È imminente il termine ultimo per la registrazione al -Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Le regole per i variano in base al numero di dipendenti e alla tipologia di rifiuti prodotti. S - facebook.com facebook

ll RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema informativo di #tracciabilità dei #rifiuti gestito direttamente dal @Minambienteita con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il processo di x.com