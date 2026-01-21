Regione siciliana i sindaci si schierano | sì al terzo mandato e alla quota rosa

L’associazione dei sindaci siciliani chiede all’Ars di approvare la norma che permette il terzo mandato consecutivo per i primi cittadini dei comuni fino a 15.000 abitanti. La proposta mira a garantire stabilità amministrativa e rappresentanza femminile, con l’introduzione di una “quota rosa”. La discussione si inserisce nel contesto delle prossime elezioni comunali di primavera, con l’obiettivo di definire regole chiare e condivise.

L’associazione dei sindaci va in pressing sull’Ars perché approvi la norma che consentirebbe fin dalle prossime Amministrative, in primavera, il terzo mandato per i sindaci dei Comuni che contano fino a quindicimila abitanti. Ma anche su questo articolo Forza Italia ammette che si andrà in aula, oggi, senza un patto di maggioranza. Con un tempismo studiato, cogliendo i venti che agitano il centrodestra e il Parlamento in genere, l’Anci ha provato ieri a spingere su alcune delle norme contenute nella riforma degli enti locali, che rischia di essere esaminata nelle parti principali a colpi di voto segreto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sicilia, riforma degli enti locali al via: sì al terzo mandato e al consigliere supplente, scontro sulle quote rosaLa Sicilia ha avviato la riforma degli enti locali, introducendo nuove disposizioni come il terzo mandato e il consigliere supplente.

