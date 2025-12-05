I comitati contro il ' sì' al piano attuativo dell' Asfo | I sindaci si sono allineati alla narrazione di Riccardi
“Anche se i cittadini lamentano difficoltà e segnalano il peggioramento della sanità, i sindaci alla fine si allineano alla narrazione di Riccardi”. Non nascondono l'amarezza i comitati di salute pubblica di Pordenone e il Coordinamento del Sanvitese sanità pubblica dopo il ‘sì’ al Piano. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Altre letture consigliate
EXTRALIVE | PODCAST In primo piano in questa puntata: - Aree idonee, si riaccende la protesta dei comitati: “Il Governo mette a rischio 100mila ettari” - Qualità della vita, Cagliari prima città del Sud nella classifica del Sole 24Ore - Emergenza sanità, la Cons - facebook.com Vai su Facebook
Antenna selvaggia, i comitati chiedono spazio: “Ancora mai convocati nel tavolo tecnico” - Per evitare il ripetersi di situazioni come quelle sperimentate al Celio, l’assessora al commercio Monica Lucarelli, ha avviato un tavolo tecnico. Da romatoday.it
Righi, i comitati contro una serie di lavori: “Chiediamo un incontro pubblico”. Il Comune: “Tutto regolare” - Se lo chiedono una cinquantina di associazioni e comitati genovesi che vogliono risposte dal Comune, che puntano il dito contro alcuni cantieri e opere ... Lo riporta ilsecoloxix.it