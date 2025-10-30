Giustizia Meloni si sfila sul referendum | Dal voto nessuna conseguenza sul governo
Non vuole fare la stessa fine di Matteo Renzi e così Giorgia Meloni dice chiaramente che il referendum sulla giustizia non sarà un voto sul governo e sul suo operato. L’intenzione è quella di non personalizzare il referendum, come afferma la presidente del Consiglio al Tg1: “Credo che debba essere una consultazione sulla giustizia, non ci saranno conseguenze per il governo, noi arriveremo alla fine della legislatura e chiederemo di essere giudicati per quello che abbiamo fatto”. Meloni continua nel suo ragionamento: “Voglio ricordare a tutti che i governi passano e invece le leggi, soprattutto quelle costituzionali, rimangono e incidono sulla vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
