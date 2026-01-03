Felder sottolinea l’importanza di mantenere gli equilibri di squadra, pur riconoscendo la necessità di un contributo più incisivo. La stagione rappresenta un passo importante, frutto di un lavoro costante e determinato. La loro strategia si basa su intensità e coesione, elementi fondamentali per affrontare con successo le sfide future.

Felder, si aspettava una stagione così importante da parte della squadra? "Non è casuale ciò che stiamo facendo, sin dall’inizio c’è sempre stata intensità nel nostro lavoro. Sono arrivate delle sconfitte dalle quali imparare e facendo degli aggiustamenti questo ci potrà aiutare in futuro". Avete ceduto solo alle squadre più forti, che sono in vetta con voi: manca qualcosa per essere al loro livello? "Secondo me non siamo così lontani dal livello delle nostre contenders: comunque ci rivedremo e sapremo se le abbiamo raggiunte. E soprattutto, questo avverrà in casa nostra". Il problema maggiore della Vuelle sono i rimbalzi? "Ogni squadra ha le sue debolezze, ma non sono mai definitive: quello che fa la differenza è come ci si lavora per ottenere un miglioramento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non volevo alterare gli equilibri di squadra . Ma devo incidere di più"

