Non volevo alterare gli equilibri di squadra Ma devo incidere di più
Felder sottolinea l’importanza di mantenere gli equilibri di squadra, pur riconoscendo la necessità di un contributo più incisivo. La stagione rappresenta un passo importante, frutto di un lavoro costante e determinato. La loro strategia si basa su intensità e coesione, elementi fondamentali per affrontare con successo le sfide future.
Felder, si aspettava una stagione così importante da parte della squadra? "Non è casuale ciò che stiamo facendo, sin dall'inizio c'è sempre stata intensità nel nostro lavoro. Sono arrivate delle sconfitte dalle quali imparare e facendo degli aggiustamenti questo ci potrà aiutare in futuro". Avete ceduto solo alle squadre più forti, che sono in vetta con voi: manca qualcosa per essere al loro livello? "Secondo me non siamo così lontani dal livello delle nostre contenders: comunque ci rivedremo e sapremo se le abbiamo raggiunte. E soprattutto, questo avverrà in casa nostra". Il problema maggiore della Vuelle sono i rimbalzi? "Ogni squadra ha le sue debolezze, ma non sono mai definitive: quello che fa la differenza è come ci si lavora per ottenere un miglioramento".
