Sorpresa anche il 44% degli elettori M5S pronto a votare sì al referendum sulla giustizia Qualcuno l’ha già detto a Conte?

La maggior parte degli italiani è a favore della riforma della giustizia ed è pronta a votare sì al referendum. È quanto emerge da un sondaggio Youtrend per SkyTg24 dal quale emerge che, se si votasse oggi, i sì vincerebbero 56% a 44%. La percentuale di favorevoli, inoltre, è in aumento: in un analogo sondaggio svolto da Youtrend a luglio i sì erano avanti di appena due punti, 51% a 49%. Dunque, in due mesi ben cinque punti percentuali si sono spostati a favore della riforma. La maggioranza degli italiani per il sì al referendum sulla giustizia. Il sondaggio offre anche uno spaccato del voto in base alle preferenze politiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

