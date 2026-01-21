Referendum Giustizia Nordio | La riforma non è contro nessuno da oppositori petulanti litanie

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha ribadito che la riforma del sistema giudiziario non mira a colpire alcuna parte, ma rappresenta un intervento volto a migliorare l’efficienza del settore. Durante un intervento in Aula alla Camera, Nordio ha criticato le opposizioni, ritenendo le loro posizioni polemiche e poco costruttive, sottolineando l’importanza di un confronto serio e responsabile sul tema.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, difende la riforma del sistema giudiziario nelle sue comunicazioni in Aula alla Camera sull’amministrazione della giustizia, attaccando il fronte del ‘No’ al referendum costituzionale che sarà necessario per approvarla. “Deve essere chiaro che questa nostra iniziativa che mira ad attuare da un punto di vista costituzionale quella che è stata una rivoluzione processuale di quarant’anni fa voluta dal ministro Vassalli è non è né contro la magistratura, né contro l’opposizione, né contro nessuno “, ha detto il Guardasigilli nel suo intervento. “È stato adombrato un po’ da tutti che vi sia una sorta di oltraggio o di vulnus alla Costituzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Referendum, Nordio alla Camera attacca le opposizioni: “Sulla riforma petulanti litanie”. Proteste in AulaDurante la discussione in Aula sul referendum e la riforma costituzionale, il ministro Nordio ha risposto alle opposizioni definendo le critiche come una “petulante litania” priva di possibilità di replica.

Giustizia, Nordio: “Riforma non è contro nessuno, molti dell’opposizione a favore”Il ministro Nordio ha ribadito che la riforma costituzionale della giustizia non mira a mettere in discussione la magistratura o gli schieramenti politici.

