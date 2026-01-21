Giustizia Nordio | Riforma non è contro nessuno molti dell’opposizione a favore

Il ministro Nordio ha ribadito che la riforma costituzionale della giustizia non mira a mettere in discussione la magistratura o gli schieramenti politici. La proposta, secondo le sue parole, è finalizzata a migliorare il sistema giudiziario senza targeting specifici, e molti esponenti dell’opposizione si sono mostrati favorevoli al suo contenuto, sottolineando un approccio condiviso e costruttivo.

(Adnkronos) – La riforma costituzionale della giustizia "non è contro la magistratura né contro l'opposizione né contro nessuno". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera nelle comunicazioni sull'amministrazione della giustizia sottolineando che "deve essere chiaro che questa nostra iniziativa mira ad attuare, dal punto di vista costituzionale, una rivoluzione processuale di 40 anni.

