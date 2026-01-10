Rapporto AFCON 2025 risultato gol mentre Ndiaye segna Bissouma espulso

Il Senegal ha superato il Mali nella fase a eliminazione diretta della AFCON 2025, grazie a un gol di Ndiaye, mentre Bissouma è stato espulso. La partita si è conclusa con la vittoria del Senegal, che si prepara ora alla semifinale contro Egitto o Costa d’Avorio. Riportiamo i dettagli di questa sfida, che ha visto un risultato deciso da un episodio e un’espulsione.

Il regista dell'Everton Iliman Ndiaye ha segnato il vincitore e Yves Bissouma del Tottenham è stato espulso mentre il Senegal ha battuto 10 giocatori del Mali prenotando una semifinale della Coppa d'Africa (AFCON) 2025 con l'Egitto o la Costa d'Avorio. Ndiaye si è avventato per il vincitore al 27? a Tangeri dopo che il portiere Djigui Diarra ha rovesciato il cross basso di Krepin Diatta da dentro l'area sulla destra, inserendosi dopo che il compagno di squadra Habib Diallo aveva ostacolato Diarra e la palla.

