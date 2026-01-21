Rally di Montecarlo 2026 | come dove e quando seguirlo

Il Rally di Montecarlo 2026 si svolgerà dal 21 al 26 gennaio, offrendo un percorso di 339 chilometri suddivisi in 17 prove speciali. A partecipare saranno 66 equipaggi, tra cui i piloti Toyota Evans e Ogier, che puntano a consolidare i propri risultati. La gara si potrà seguire in diretta attraverso i canali ufficiali, con aggiornamenti costanti su percorso, orari e modalità di visione.

Si preannuncia un'edizione (la numero 94) del Rally di Montecarlo come non la si vedeva da un po'. Se è vero che negli ultimi anni la tappa inaugurale del Mondiale Wrc (in programma da mercoledì 21 gennaio, con lo shakedown, a domenica 25 gennaio 2026) si è caratterizzata per via di asfalto asciutto, polvere e un po' di terra per via dei tagli, è altrettanto vero che l'attuale rigido inverno potrebbe essere il miglior alleato dei tifosi, che bramano in cuor loro un monte innevato e ghiacciato (il celebre verglas potrebbe giocare un ruolo fondamentale, soprattutto nelle prove in programma all'alba o al calar del sole). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Rally di Montecarlo 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, NOW, DAZN e Rally TV.

