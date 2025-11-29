Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia i Big in gara | quando e dove seguirlo

Il countdown è praticamente finito. Domani, 30 novembre alle 13:30, Carlo Conti rivelerà ufficialmente i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, durante l’edizione del Tg1 dell’ora di pranzo. Un appuntamento ormai tradizionale per la kermesse, che quest’anno si svolgerà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico lo aveva anticipato già da settimane: l’ultima domenica di novembre sarebbe stata la data ideale per avere una lista definitiva, costruita dopo numerose valutazioni e ore di ascolto. “È arrivato il momento. Io sarò puntualissimo”, ha dichiarato Conti in un video diffuso dai profili social del Tg1, invitando pubblico e artisti a seguire l’annuncio in diretta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i Big in gara: quando e dove seguirlo

Contenuti che potrebbero interessarti

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara: i nomi e i tanti "no" eccellenti - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Conti annuncerà i 30 Big di #Sanremo2026 domenica 30 novembre, alle 13 al TG1. Un’edizione dedicata a Pippo Baudo e un cast che riflette equilibri discografici molto precisi. Ecco la nostra ultima lista dei nomi più caldi. allmusicitalia.it/sanremo/sanre Vai su X

Sanremo 2026, i cantanti in gara: i nomi annunciati da Carlo Conti, chi ci sarà e i (tanti) no eccellenti - Sanremo 2026, l'attesa è (quasi) finita, il Festival è pronto a iniziare con Carlo Conti ancora al timone. Lo riporta leggo.it

Sanremo 2026, filtra il possibile cast prima dell'annuncio di Carlo Conti: i 30 cantanti (e una grande assente) - I ‘Big’ in gara al Festival 2026 verranno annunciati domenica ma circolano già delle ipotesi sui protagonisti della kermesse. Come scrive libero.it

Sanremo 2026, i cantanti in gara: Carlo Conti annuncia tutti i nomi, chi ci sarà e i (tanti) no eccellenti - Sanremo 2026, l'attesa è (quasi) finita, il Festival è pronto a iniziare con Carlo Conti ancora al timone. Secondo msn.com