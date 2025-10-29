Raid IDF su Gaza18 palestinesi uccisi

0.23 Almeno 18 palestinesi sarebbero stati uccisi e circa 50 feriti in attacchi aerei israeliani su Gaza. Lo rivelano fonti mediche locali all'emittente AlJazeera. I raid, che hanno colpito varie zone dell'enclave, sono stati lanciati dopo l'accusa di Israele ad Hamas di aver violato il cessate il fuoco, sancito dall'accordo mediato all'inizio di ottobre dal presidente Trump.Per questo Israele ha ordinato raid militari immediati, mentre Hamas nega le responsabilità di aver violato la tregua.. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it