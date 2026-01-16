La Spezia morto il 18enne accoltellato da compagno 19enne marocchino in scuola Domenico Chiodo colpito a fegato diaframma e polmone

È deceduto oggi il ragazzo di 18 anni, originario dell’Egitto, vittima di un’aggressione con arma da taglio avvenuta questa mattina nell’istituto “Domenico Chiodo” di La Spezia. Il giovane è stato colpito a fegato, diaframma e polmone, riportando lesioni gravissime. La tragedia si è verificata all’interno della scuola, provocando grande dolore e preoccupazione nella comunità locale.

È morto nella serata di oggi il giovane studente accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto “Domenico Chiodo” di La Spezia. Il ragazzo, 18 anni, italiano di origine egiziana, era stato colpito gravemente durante una lite da un compagno 19enne marocchino. Nonostante il disperato tentativo dei medici, le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche. Il decesso è stato confermato dall’Asl 5 spezzina. La ferita inferta ha interessato fegato, diaframma e polmone, risultando purtroppo fatale. La tragedia si è consumata nelle prime ore della mattinata all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

