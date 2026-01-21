Quarto colpo la nuova rivoluzione Fabbian è arrivato Harrison promette | Darò il massimo

Giovanni Fabbian si è presentato ieri nel centro di Firenze per completare le visite mediche di rito, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Con determinazione e un sorriso, il centrocampista ha iniziato ufficialmente la sua avventura nel club, mentre Harrison ha assicurato di dare il massimo. È l’inizio di una fase importante per il team, con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso e affrontare la nuova stagione con impegno e professionalità.

Sorridente, passo svelto. Giovanni Fabbian si è presentato nel tardo pomeriggio di ieri nel cuore del centro di Firenze per svolgere le visite mediche di rito. Il primo approccio con Paolo Vanoli, la visita al Viola Park e la firma su un contratto che oggi diventerà ufficiale. Si conclude così una trattativa anche piuttosto veloce, cominciata prima che il centrocampista classe 2003 spedisse in rete di testa quel pallone che domenica scorsa ha fatto tremare i tifosi della Fiorentina al Dall’Ara. Fabbian sapeva già di essere a un passo dal club viola ma ha fatto il professionista fino in fondo. Operazione complessiva da oltre 15 milioni: 1 per il prestito oneroso, 13 per il riscatto obbligatorio in caso di salvezza e una serie di bonus quantificabili in un altro milione e mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quarto colpo, la nuova rivoluzione. Fabbian è arrivato. Harrison promette: "Darò il massimo» Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Harrison, stop Baldanzi. Ora il colpo in difesaLa Fiorentina si appresta a completare il suo terzo acquisto nel mercato invernale con l’arrivo di Jack Harrison dal Leeds. Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Thorstvedt o Fabbian per la mediana. Bivio FortiniLa Fiorentina continua a definire il proprio mercato, con l’arrivo di Jack Harrison e altre operazioni in corso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Colleferro: colpo dal Catania, ecco Maria Letizia Musolino; San Daniele, furto nella sede dei Vigili del fuoco: è il quarto colpo in Friuli; Milano domina alla Nova arena: Derthona battuto 78-87 in un sold out; Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Andrea: il lavoro in serie A e la scelta (storica) di Gerry Scotti. L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da AmadoraLa nuova strada fortunata che sta battendo uno dei dirigenti più illuminati della storia recente del calcio italiano come Pantaleo Corvino, porta. tuttomercatoweb.com Colpo di scena, Auger-Aliassime costretto al ritiro Sotto 3-6 6-4 6-4 contro Nuno Borges, il canadese ha alzato bandiera bianca a inizio quarto set per un infortunio alla coscia/bicipite femorale #SpazioTennis #tennis #AugerAliassime facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.