Quarta Commissione insediata e avviato l’esame urbanistico

Oggi si è insediata ufficialmente la Quarta Commissione Ambiente, con l’avvio dei lavori dedicati a questioni urbanistiche, infrastrutture, aree protette e trasporti. La Commissione rappresenta un organismo fondamentale per le politiche territoriali e ambientali della Regione, con l’obiettivo di analizzare e coordinare le attività legate allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio.

Insediamento Commissione: avvio dei lavori della Quarta Commissione Ambiente. Si è insediata oggi la Quarta Commissione “Ambiente, lavori pubblici, infrastrutture, urbanistica, aree protette e parchi, edilizia, viabilità e trasporti, protezione civile”, organismo centrale per le politiche territoriali e ambientali della Regione. La seduta, presieduta da Sergio Ferrari, si è aperta con la presa d’atto della comunicazione del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali. Il Presidente Ferrari ha dato lettura della nota del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, che ha augurato buon lavoro ai commissari e ha richiamato il ruolo tecnico e istituzionale delle Commissioni, sottolineando come il nuovo assetto sia finalizzato a rafforzare efficienza e qualità legislativa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

