Seconda Commissione insediata e via ai lavori sul bilancio

Oggi si è insediata ufficialmente la Seconda Commissione Bilancio, responsabile della verifica della copertura finanziaria e del controllo delle risorse pubbliche. La Commissione, che si occupa di bilancio, programmazione economica e relazioni con l’Unione europea, ha avviato i lavori per l’esame delle questioni finanziarie e di bilancio, rappresentando un passaggio importante nell’attività di monitoraggio delle risorse pubbliche e delle politiche economiche.

Insediamento Commissione: avvio dei lavori della Seconda Commissione Bilancio. Si è insediata oggi la Seconda Commissione “Bilancio, programmazione economica, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero”, organismo cardine per la verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti e per il controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La seduta, presieduta da Filippo Maria Pietropaolo, si è aperta con la presa d’atto della comunicazione del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali. Il Presidente ha dato lettura della nota del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, che ha augurato un proficuo lavoro alle Commissioni, ricordando il recente riassetto delle competenze volto a rafforzare il ruolo dell’Assemblea e la qualità legislativa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Seconda Commissione insediata e via ai lavori sul bilancio Pd Irpinia, al via l’iter congressuale: insediata la Commissione provincialeÈ stato ufficialmente avviato l’iter congressuale del Partito Democratico in Irpinia, con l’insediamento della Commissione provinciale. Leggi anche: Manovra, al via la commissione Bilancio: i temi sul tavolo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Consiglio regionale, si insediano le Commissioni. Cirillo: Cuore dell’attività legislativa; L’asilo e i fondi persi Pnrr. Bagni guiderà l’inchiesta; Siderno (Rc): si è appena insediata la Commissione Straordinaria; Von der Leyen | L' indipendenza europea è imperativo strutturale. Sviluppo sostenibile e rigore finanziario, le nuove sfide delle commissioni regionaliREGGIO CALABRIA Prosegue l’insediamento delle Commissioni consiliari regionali, a Palazzo Campanella, dopo una prima fase che aveva già visto l’avvio dei lavori della I Commissione sulle riforme istit ... corrieredellacalabria.it Piemonte. Insediata la Commissione: entro settembre nomina nuovo Direttore Zooprofilattico SperimentaleAntonio Saitta, assessore alla Sanità, spiega: Per la nomina abbiamo seguito lo stesso metodo adottato per la scelta dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali: una commissione di ... quotidianosanita.it "Tutela e valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane dell’Umbria” - audizione in Seconda commissione del presidente della Camera di Commercio Umbria, Giorgio Mencaroni consiglio.regione.umbria.it/node/81844 #REGIONEUMBRIA x.com Completata l’elezione dei presidenti delle Commissioni consiliari per la seconda parte della legislatura. I Commissione: Markus Maurmair II Commissione: Stefano Balloch III Commissione: Carlo Bolzonello IV Commissione: Giuseppe Ghersinich - facebook.com facebook

