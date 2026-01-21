Seconda Commissione insediata e via ai lavori sul bilancio

Oggi si è insediata ufficialmente la Seconda Commissione Bilancio, responsabile della verifica della copertura finanziaria e del controllo delle risorse pubbliche. La Commissione, che si occupa di bilancio, programmazione economica e relazioni con l’Unione europea, ha avviato i lavori per l’esame delle questioni finanziarie e di bilancio, rappresentando un passaggio importante nell’attività di monitoraggio delle risorse pubbliche e delle politiche economiche.

Insediamento Commissione: avvio dei lavori della Seconda Commissione Bilancio. Si è insediata oggi la Seconda Commissione “Bilancio, programmazione economica, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero”, organismo cardine per la verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti e per il controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La seduta, presieduta da Filippo Maria Pietropaolo, si è aperta con la presa d’atto della comunicazione del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali. Il Presidente ha dato lettura della nota del Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, che ha augurato un proficuo lavoro alle Commissioni, ricordando il recente riassetto delle competenze volto a rafforzare il ruolo dell’Assemblea e la qualità legislativa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

