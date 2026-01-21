Quanto vi sentite sicuri a Parma? Partecipate al sondaggio Demopolis per ParmaToday

Partecipa al sondaggio di Demopolis per ParmaToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza nella tua città e nella vita quotidiana. Il questionario mira a raccogliere le vostre percezioni su temi come sicurezza urbana, zone rosse e altre problematiche attuali, tra cui sanità, traffico e costi di vita. La tua partecipazione è importante per comprendere meglio le esigenze e le preoccupazioni della comunità parmense.

Quanto vi sentite sicuri a Parma? E nella vostra casa? In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Che ne pensate delle zone rosse? Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)?Partecipate (in.🔗 Leggi su Parmatoday.it Quanto vi sentite sicuri a Piacenza? Partecipate al sondaggio Demopolis per ilPiacenza.itPartecipa al sondaggio di Demopolis su Piacenza, disponibile su ilPiacenza. Quanto vi sentite sicuri a Venezia? Partecipate al sondaggio Demopolis per VeneziaTodayPartecipa al sondaggio Demopolis per VeneziaToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza a Venezia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Quanto vi sentite sicuri a Piacenza? Partecipate al sondaggio Demopolis per ilPiacenza.it; Sicurezza in città: partecipa al nostro sondaggio; Sicurezza a Forlì: partecipate al sondaggio Demopolis per ForlìToday; Sicurezza a Ferrara: partecipate al sondaggio Demopolis per FerraraToday. Quanto vi sentite sicuri nella vostra città?Partecipate (in meno di 5 minuti) al sondaggio esclusivo dell’Istituto Demopolis per Today e le testate del Gruppo Citynews. trentotoday.it Quanto vi sentite sicuri a Piacenza? Partecipate al sondaggio Demopolis per ilPiacenza.itSicurezza, tre minuti per rispondere alle domande dell'indagine da parte dell’Istituto Demopolis per Today e le testate del Gruppo Citynews. I risultati saranno pubblicati fra qualche giorno ... ilpiacenza.it Voi vi sentite al sicuro con quest uomo Con tanti problemi che la gente e il mondo hanno. Ci mancava questo incubo. Tutto ci saremmo aspettato tranne questo strano e pericoloso personaggio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.