In un mondo sempre più connesso, la corsa all’indipendenza tecnologica si fa più intensa. La Cina, secondo fonti occidentali, avrebbe intensificato attività di spionaggio per accaparrarsi innovazioni e talenti dai paesi occidentali, puntando a rafforzare la propria posizione nel settore high-tech. Un gioco di potere che solleva interrogativi sulla sicurezza delle tecnologie e sulla sfida tra nazioni per il controllo del futuro digitale.

© Formiche.net - Spionaggio e chip. Così la Cina punta all’indipendenza tecnologica

Era aprile quando i servizi segreti olandesi mettevano nero su bianco le loro preoccupazioni. La Cina, scrivevano gli 007, “ha utilizzato estesi programmi di spionaggio nel tentativo di ottenere tecnologie e conoscenze avanzate dai Paesi occidentali”, al fine di reclutare “scienziati e dipendenti di aziende high-tech”. A quanto pare, ci è riuscita. C’erano già delle sensazioni a riguardo, ma quanto scrive Reuters sembra mettere fine ai dubbi. Pechino sarebbe ormai prossima a sviluppare un prototipo di una macchina a litografia ultravioletta estrema (Euv), capace di produrre chip di ultima generazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche: La corsa della Cina alla supremazia tecnologica globale

Leggi anche: Trump ha dato l’ok all’export di chip H200 verso la Cina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Regno Unito, MI5: “La Cina è una minaccia quotidiana per la sicurezza britannica” - Archiviato il caso di spionaggio contro Christopher Berry e Christopher Cash dopo che alcuni funzionari governativi si sono rifiutati di testimoniare sotto giuramento La Cina rappresenta una minaccia ... it.euronews.com

Ex assistente AfD condannato a 4 anni e 9 mesi per spionaggio a favore della Cina - Nel più grande processo di spionaggio dell'anno, il Tribunale regionale superiore di Dresda ha emesso una sentenza: Jian G. it.euronews.com

La procura inglese ha ritirato le accuse contro due uomini inglesi sospettati di spionaggio per conto della Cina - La procura di Inghilterra e Galles ha ritirato le accuse contro due uomini inglesi, Christopher Cash, di 30 anni, e Christopher Berry, di 33 anni, che l’anno scorso erano stati rinviati a giudizio ... ilpost.it

Amazon valuta un investimento da 10 miliardi in OpenAI: i chip di Aws al centro del piano!ù #Amazon #AWS #openai #AI #chips #clouds #DigitalEconomy x.com

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste Lo paghi 901,55€ Invece di 1.149,00€ Sconto del 22% - facebook.com facebook