Spionaggio e chip Così la Cina punta all’indipendenza tecnologica
In un mondo sempre più connesso, la corsa all’indipendenza tecnologica si fa più intensa. La Cina, secondo fonti occidentali, avrebbe intensificato attività di spionaggio per accaparrarsi innovazioni e talenti dai paesi occidentali, puntando a rafforzare la propria posizione nel settore high-tech. Un gioco di potere che solleva interrogativi sulla sicurezza delle tecnologie e sulla sfida tra nazioni per il controllo del futuro digitale.
Era aprile quando i servizi segreti olandesi mettevano nero su bianco le loro preoccupazioni. La Cina, scrivevano gli 007, “ha utilizzato estesi programmi di spionaggio nel tentativo di ottenere tecnologie e conoscenze avanzate dai Paesi occidentali”, al fine di reclutare “scienziati e dipendenti di aziende high-tech”. A quanto pare, ci è riuscita. C’erano già delle sensazioni a riguardo, ma quanto scrive Reuters sembra mettere fine ai dubbi. Pechino sarebbe ormai prossima a sviluppare un prototipo di una macchina a litografia ultravioletta estrema (Euv), capace di produrre chip di ultima generazione. 🔗 Leggi su Formiche.net
