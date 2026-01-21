quando gioca sinner e dove vedere la sfida con duckworth in tv e in streaming

Sinner affronta James Duckworth nel secondo turno del torneo sulla Rod Laver Arena, giocato sul cemento. La partita si svolgerà in data e orario da definirsi. È possibile seguire l’incontro in diretta televisiva e in streaming attraverso i servizi ufficiali del torneo, garantendo un accesso comodo e affidabile per gli appassionati di tennis. Restate aggiornati per conoscere dettagli e modalità di visione.

Dopo l'esordio deciso anzitempo dal forfait di Hugo Gaston, Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno degli Australian Open contro l'australiano James Duckworth, numero 88 del ranking Atp. La sfida è in programma nella mattinata di giovedì 22 gennaio, con inizio indicativo previsto per le ore 9 italiane. Sul centrale della Rod Laver Arena il n.2 al mondo cerca l'accesso al terzo turno del primo Slam stagionale e il sedicesimo successo consecutivo a Melbourne, un'incredibile striscia costruita grazie ai due successi del 2024 e 2025. Quello di martedì mattina sarà il quarto faccia a faccia tra i due tennisti, con due vittorie a favore di Sinner e una di Duckworth. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il match tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open si giocherà giovedì 22 gennaio.

