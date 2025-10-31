Sinner quando gioca? Orario e dove vedere tv e streaming la semifinale di Parigi
Vince e convince Jannik Sinner che in un'ora e nove minuti di gioco ha superato Shelton (6-3, 6-3) e si è qualificato per la prima volta in carriera alla semifinale del Masters 1000 di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Cameron Norrie gioca un match perfetto e batte in rimonta un Carlos Alcaraz autore di 54 gratuiti. Se Jannik Sinner vince il torneo, tornerà in vetta al ranking.
Bertolucci non ci sta e si scatena su Sinner: "Gioca tutti i giorni per l'Italia. Quando ha vinto Wimbledon non mi pare che..."
Quando gioca Sinner contro Cerundolo a Parigi: orario e dove vederlo in tv - A poco più di 24 ore dalla facile vittoria contro Zizou Bergs, Jannik Sinner scenderà in campo per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi contro Francisco Cerundolo.
Quando gioca Jannik Sinner contro Ben Shelton ai quarti del torneo Masters 1000 Parigi? Data, orario, precedenti, dove vedere in tv - Il n° 2 del mondo tornerà in campo contro Ben Shelton per provare a staccare il pass per la semifinale nell'ultimo Masters 1000.
Jannik Sinner sfida Ben Shelton ai quarti del Masters 1000 di Parigi: orario, dove vedere il match e precedenti - Jannik Sinner supera Francisco Cerundolo e approda ai quarti di finale di Parigi, diventando il primo italiano nella storia a raggiungere almeno i quarti in tutti nove i masters 1000 della stagione.