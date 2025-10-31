Sinner quando gioca? Orario e dove vedere tv e streaming la semifinale di Parigi

Ilmessaggero.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince e convince Jannik Sinner che in un'ora e nove minuti di gioco ha superato Shelton (6-3, 6-3) e si è qualificato per la prima volta in carriera alla semifinale del Masters 1000 di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sinner quando gioca orario e dove vedere tv e streaming la semifinale di parigi

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere (tv e streaming) la semifinale di Parigi

