Quando gioca Sinner contro Duckworth agli Australian Open | orario e dove vedere l'incontro in TV e streaming

Il match tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open si giocherà giovedì 22 gennaio. L'incontro si svolgerà in una delle sessioni diurna o serale del torneo, con orario ancora da ufficializzare. Per seguire la partita, sarà possibile sintonizzarsi sui canali sportivi dedicati o usufruire delle piattaforme di streaming autorizzate. Un appuntamento importante per gli appassionati di tennis, in attesa di conoscere il risultato.

Jannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio agli Australian Open e lo farà contro James Duckworth, tennista australiano numero 88 ATP. L'incontro si potrà seguire in TV solo su Eurosport.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner, quando gioca agli Australian Open contro Gaston? Orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner affronta Gaston agli Australian Open in una sfida importante.

Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere in tv il secondo turno di Jannik agli Australian OpenJannik Sinner torna in campo agli Australian Open, validevole occasione per seguire il suo percorso nel primo grande torneo del calendario.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sinner, quando gioca contro Gaston all’Australian Open: orario e dove vedere il match in tv; Jannik Sinner - Hugo Gaston all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Quando gioca Jannik Sinner contro James Duckworth al secondo turno degli Australian Open 2026? Data, orario e dove vederlo in tv e streaming; Quando gioca Sinner con Gaston agli Australian Open, data e orario del primo incontro di Jannik.

Sinner, quando gioca contro Duckworth? Orario e dove vederla (tv e streaming). Il secondo turno degli Australian OpenBuona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro, tornato in campo a Melbourne per gli Australian Open (Slam che ha vinto nel 2024 e 2025) ha vinto all'esordio contro il francese Gaston ... ilmessaggero.it

Australian Open 2026: a che ora gioca Sinner contro Duckworth il 22 gennaio. Dove vederlo in tvAl secondo turno degli Australian Open, Sinner affronta l'australiano Duckworth in un match tutto da seguire. Come seguirlo in tv. style.corriere.it

Australian Open 2026, Sinner-Duckworth al secondo turno: ecco quando si gioca e dove vederla - facebook.com facebook

#Sinner-Duckworth, secondo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com