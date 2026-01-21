Quale collega vuoi far licenziare? il modulo in azienda prima di Natale Parte la rivolta | a cosa doveva servire

Un modulo aziendale prima di Natale, inteso come sondaggio, ha scatenato una forte reazione tra i dipendenti. Più che uno strumento di valutazione, alcuni lo hanno percepito come una minaccia, alimentando tensioni e proteste. In questo contesto, si è sollevato il dubbio sulla reale finalità del questionario e sul suo ruolo nel clima lavorativo, evidenziando l’importanza di approcci trasparenti e rispettosi nelle comunicazioni interne.

Un questionario aziendale più simile a Squid game che a un sondaggio interno ha fatto scoppiare la protesta dei dipendenti. Tra i lavoratori della Bluergo, azienda veneta che produce componenti elettrici e dà lavoro a una sessantina di persone, è stato distribuito prima delle feste natalizie un modulo. Ai dipendenti si chiede di esprimersi su quale collega vorrebbero che venisse licenziato. Le domande del questionario. Secondo quanto riportato da La Tribuna di Treviso, il questionario non lascia spazio a risposte generiche: bisogna indicare nome e cognome, e scegliere tra chi non ha responsabilità familiari, chi è arrivato in azienda più di recente, chi lavora a orario ridotto o altre categorie.🔗 Leggi su Open.online

«Quale collega vuoi far licenziare?», il modulo in azienda prima di Natale. Parte la rivolta: a cosa doveva servireAtteso un faccia a faccia tra dipendenti e proprietà dell'azienda veneta che ha voluto il sondaggio interno. La versione del titolare sui motivi dietro quel sondaggio tanto contestato

