Rieti sequestrati 100 chili di esplosivo | era nascosto in un garage a cosa doveva servire

Notizie.virgilio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sessantenne è stato arrestato a Rieti per detenzione illegale di quasi cento chilogrammi di fuochi d’artificio, sequestrati dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

