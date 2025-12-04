Rieti sequestrati 100 chili di esplosivo | era nascosto in un garage a cosa doveva servire
Un sessantenne è stato arrestato a Rieti per detenzione illegale di quasi cento chilogrammi di fuochi d’artificio, sequestrati dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Rieti, sequestrati 100 chili di esplosivo: era nascosto in un garage, a cosa doveva servire - Un sessantenne è stato arrestato a Rieti per detenzione illegale di quasi cento chilogrammi di fuochi d’artificio, sequestrati dalla Polizia. Lo riporta virgilio.it
Rieti, tre chili di marijuana e 10 grammi di cocaina sequestrati dalla guardia di finanza. Un denunciato - I finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo Rieti, durante un controllo in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi nei confronti di una rivendita ... msn.com scrive