Quale collega vorresti licenziare? bufera per il questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto

Recentemente, la Bluergo di Castelfranco Veneto ha suscitato discussioni con un questionario in cui chiedeva ai dipendenti di indicare i colleghi che vorrebbero licenziare. La notizia ha generato un acceso dibattito sulla gestione delle risorse umane e sulle modalità di comunicazione all’interno delle aziende in crisi. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla sensibilità e l’etica nel contesto lavorativo.

Bufera sull’azienda Bluergo, accusata di mettere zizzania tra colleghi. La società di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, è finita nel centro delle polemiche per aver sottoposto ai propri dipendenti un questionario, tramite il quale ha chiesto loro quale lavoratore avrebbero “lasciato a casa”. Una domanda che ha alzato un polverone tra i rappresentanti di diverse sigle sindacali, i quali pretendono adesso chiarimenti da parte dei titolari. Il questionario Il questionario è stato fatto circolare prima dello scorso 25 dicembre, tra l’incredulità dei circa 60 dipendenti della Bluergo, un’azienda di componenti elettronici per l’automotive del Trevigiano, alle prese con una crisi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - "Quale collega vorresti licenziare?", bufera per il questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto “Chi vorresti licenziare?”: il questionario tra i dipendenti in un’azienda veneta la vigilia di NataleUn questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto, diffuso tra i dipendenti in vista delle festività natalizie, ha suscitato discussioni all’interno dell’azienda. Come in Squid Game, questionario choc in azienda: "Quale collega licenzieresti?"In provincia di Treviso, un’azienda ha suscitato discussioni proponendo ai dipendenti un questionario particolare, chiedendo loro quale collega licenzierebbero. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Quale collega vorresti licenziare?, bufera per il questionario della Bluergo di Castelfranco VenetoCritiche dei sindacati per il questionario della Bluergo, azienda in crisi del Trevigiano che ha chiesto ai dipendenti quali colleghi vorrebbero licenziare ... virgilio.it Chi vorresti licenziare?: il questionario tra i dipendenti in un’azienda veneta la vigilia di NataleUn questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto divide i dipendenti: tra le domande ce n'è una su chi lasciare a casa ... fanpage.it In ricordo del nostro collega e amico Paolo Strizzi Il post che non vorresti mai scrivere è quello in cui devi salutare un collega, un uomo buono, sempre disponibile, occhi azzurri e sorriso dolce, sapendo che domani non lo incontrerai più in officina o per i corrid - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.