In provincia di Treviso, un’azienda ha suscitato discussioni proponendo ai dipendenti un questionario particolare, chiedendo loro quale collega licenzierebbero. L’iniziativa, ispirata a scene di “Squid Game”, ha suscitato reazioni contrastanti e sollevato interrogativi sulla sensibilità e le implicazioni di simili pratiche in ambito lavorativo. Un caso che mette in luce le tensioni tra innovazione, etica e cultura aziendale.

Scoppia il caso in provincia di Treviso, dopo che un' azienda ha deciso di proporre ai propri dipendenti un questionario molto particolare. In sostanza, ai lavoratori è stato chiesto quale collega sarebbero stati disposti a licenziare se si fossero trovati al posto del titolare. Una domanda scomoda che non è affatto piaciuta ai destinatari del sondaggio, dando vita a una furiosa polemica. Il fatto si è verificato alla Bluergo, azienda di componenti elettrici di Castelfranco Veneto (Treviso), che ad oggi dà lavoro a una sessantina di dipendenti, tra uomini e donne. Poco prima delle vacanze di Natale, i lavoratori si sono visti consegnare un questionario da compilare in cui spiccava la domanda: "Chi lasceresti a casa? Chi non ha figli? Chi è stato assunto da meno tempo? ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come in Squid Game, questionario choc in azienda: "Quale collega licenzieresti?"

«Quale collega vuoi far licenziare?», il modulo in azienda prima di Natale. Parte la rivolta: a cosa doveva servireUn modulo aziendale prima di Natale, inteso come sondaggio, ha scatenato una forte reazione tra i dipendenti.

Leggi anche: Uno "Squid Game" samurai

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L'attore di Squid Game torna come giudice corrotto nel nuovo kdrama da non perdere; The Dealer: arriva una nuova serie coreana dal creatore di Squid Game; Netflix ha il suo nuovo Squid Game? Arriva The Dealer, la serie di Hwang Dong-hyuk sul gioco d'azzardo; Gli autori di Squid Game tornano su Netflix con un k-drama sul gioco d'azzardo.

Squid Game 2, come si gioca a Gonggi: le regole di una delle prove della serieLa nuova stagione di Squid Game è uscita ed è una delle novità più attese di questa fine 2024. La serie sudcoreana aveva fatto scalpore in occasione della sua uscita nel 2021, diventando virale in ... deejay.it

Squid Game 3, come si chiama la nuova bambola assassina e quando esce: presto nel 2025Dall'Argentina al Venezuela, dall'Austria all'Ucraina passando per l'Italia, dall'Egitto al Sudafrica e dal Bangladesh al Vietnam, Squid Game 2 è la prima serie tv vista su Netflix ovunque. Un ... fanpage.it

Nuovi arrivi per il carnevale Squid game, super eroi, personaggi: vi aspettano tutti in negozio! - facebook.com facebook