Chi vorresti licenziare? | il questionario tra i dipendenti in un'azienda veneta la vigilia di Natale

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto, diffuso tra i dipendenti in vista delle festività natalizie, ha suscitato discussioni all’interno dell’azienda. Tra le domande, una invita a indicare chi “lasciare a casa”, creando divisioni tra i lavoratori. L’episodio mette in luce le dinamiche interne e le implicazioni di strumenti di valutazione del personale in contesti aziendali.

Un questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto divide i dipendenti: tra le domande ce n'è una su chi “lasciare a casa”. L’azienda parla di ascolto, i lavoratori chiedono chiarezza.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: La foca monaca “passeggia” in spiaggia la vigilia di Natale: il video dell’avvistamento nelle Marche

Leggi anche: Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

chi vorresti licenziare ilChi vorresti licenziare?: il questionario tra i dipendenti in un’azienda veneta la vigilia di NataleUn questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto divide i dipendenti: tra le domande ce n'è una su chi lasciare a casa ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.