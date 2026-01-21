Chi vorresti licenziare? | il questionario tra i dipendenti in un'azienda veneta la vigilia di Natale
Un questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto, diffuso tra i dipendenti in vista delle festività natalizie, ha suscitato discussioni all’interno dell’azienda. Tra le domande, una invita a indicare chi “lasciare a casa”, creando divisioni tra i lavoratori. L’episodio mette in luce le dinamiche interne e le implicazioni di strumenti di valutazione del personale in contesti aziendali.
Un questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto divide i dipendenti: tra le domande ce n'è una su chi “lasciare a casa”. L’azienda parla di ascolto, i lavoratori chiedono chiarezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi vorresti licenziare?: il questionario tra i dipendenti in un’azienda veneta la vigilia di NataleUn questionario della Bluergo di Castelfranco Veneto divide i dipendenti: tra le domande ce n'è una su chi lasciare a casa ... fanpage.it
