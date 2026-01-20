Chiusura punto nascita della Gruccia Veneri e Tomasi portano il caso in Regione e chiedono spiegazioni

Il caso della chiusura del punto nascita di Montevarchi ha suscitato preoccupazioni tra cittadini e rappresentanti locali. Veneri, Tomasi e Gruccia hanno deciso di portare la questione alla Regione, chiedendo chiarimenti sulle discrepanze tra le dichiarazioni del presidente Eugenio Giani e le informazioni raccolte. La richiesta di spiegazioni mira a fare luce su una decisione che coinvolge direttamente la sicurezza e i servizi offerti alla comunità.

“Qualcosa non torna fra le dichiarazioni del presidente di Regione Eugenio Giani e le informazioni che abbiamo raccolto in merito alla chiusura del punto nascita di Montevarchi." Così i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi (componente della Commissione Sanità e portavoce.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Sanità, Tomasi e Veneri (Fdi): “Fare chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi, la giunta deve chiedere un'ulteriore proroga?”I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi e Gabriele Veneri chiedono chiarezza sulla possibile chiusura del punto nascita di Montevarchi. Punto nascita della Gruccia, Vadi: «Arrivare a 500 parti entro il 2026Il punto nascita della Gruccia, situato nell’ospedale Santa Maria, punta a raggiungere 500 parti entro il 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Punto nascita della Gruccia, Chiassai Martini: Chiusura già decisa, situazione diversa da quella rappresentata; Punto nascita Ospedale Valdarno, Giani: Nessun allarmismo, ma gioco di squadra contro chiusura; Gruccia, punto nascita: il CPN ha già espresso parere negativo alla deroga. Una delibera della Giunta regionale lo certifica. Chiassai: Gravissimo; Il punto nascita dell’ospedale del Mugello non è a rischio chiusura: il dottor Marco Giusti spiega perché. Chiusura punto nascita, riunione con Giani e l'ira di Chiassai, Fiori: No risposte populiste, serve sicurezza - Secondo l'associazione dei genitori si può trovare la soluzione con il lavoro in rete dei punti nascita di primo e secondo livello che mantenga la formazione, con la rotazione del personale per garant ... arezzonotizie.it Punto nascita a rischio chiusura. Dal 2021 al 2024 sotto 500 parti. Deroga in bilico, esplode la protesta - Il servizio dell’ospedale andrà avanti fino al 2027 e non oltre a meno che non ci sia un surplus di nuovi nati. L’Asl dovrà attivare un percorso informativo alla popolazione, per chiarire il nuovo ass ... msn.com Silvia Chiassai Sindaco di Montevarchi. . CLAMOROSO E INACCETTABILE LA CHIUSURA DEL NOSTRO PUNTO NASCITA GIÀ NELLA DELIBERA REGIONALE DEL 30.12.2025! Il Presidente Giani silente nell'incontro di sabato - facebook.com facebook PUNTO DI ASSISTENZA AIC CHIUSURA SESSIONE INVERNALE TRASFERIMENTI 2026 bit.ly/4qAfOd4 x.com

