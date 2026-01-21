Prosperius e Villa Cherubini ecco la nuova proprietà delle strutture sanitarie fiorentine

Prosperius e Villa Cherubini sono ora parte di una nuova proprietà, segnando un impegno stabile nel settore sanitario fiorentino. Questa operazione rappresenta un investimento di lungo termine, volto a garantire servizi di qualità e sostenibilità per la comunità locale. La collaborazione mira a rafforzare le strutture e migliorare l’offerta assistenziale, mantenendo l’attenzione alle esigenze della popolazione e alla crescita della sanità nella regione.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Non un’operazione finanziaria, ma un impegno di lungo periodo sulla sanità fiorentina. È questo il messaggio che arriva dalle parole di Massimo Miraglia, presidente del gruppo Giomi, dopo l’ingresso nelle storiche strutture di Prosperius e Villa Cherubini, acquisite all’asta pubblica lo scorso novembre. Il passaggio adesso è definito e la proprietà, che opera da 76 anni nel settore sanitario ed è presente già sul territorio toscano con la casa di cura Ulivella e Glicini, si esprime ufficialmente, per la prima volta, sulla strategia di rilancio, che prevede investimenti per rafforzare l’offerta sanitaria a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prosperius e Villa Cherubini, ecco la nuova proprietà delle strutture sanitarie fiorentine Villa Serena tra le 24 strutture sanitarie italiane migliori in Italia secondo l'AgenasVilla Serena di Città Sant’Angelo si distingue tra le 24 strutture sanitarie italiane più performanti, secondo l’Agenas. Leggi anche: Donati ben 1.100 libri alle Pediatrie delle strutture sanitarie di Modena Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Schiarita per Villa Cherubini-Prosperius. Salvaguardati tutti i posti di lavoroNell’ambito della vertenza Prosperius-Villa Cherubini, realtà fiorentina della sanità privata accreditata, è stata espletata la procedura per l’affitto di ramo di azienda con una promessa di acquisto ... lanazione.it Chiusa la vertenza. Prosperius-Cherubini. Posti di lavoro salviNell’ambito della vertenza Prosperius-Villa Cherubini, realtà fiorentina della sanità privata accreditata, è stata espletata la procedura per l’affitto di ramo... Nell’ambito della vertenza Prosperius ... lanazione.it

