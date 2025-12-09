Donati ben 1.100 libri alle Pediatrie delle strutture sanitarie di Modena

Modenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 900 libri per allietare i bambini in attesa di una visita. Si rinnova anche quest’anno il progetto ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’ destinato ad arricchire le librerie dei reparti ospedalieri di Pediatria, le Pediatrie di comunità, le Case della comunità e gli studi dei pediatri di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

