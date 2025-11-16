Pronostico Galles-Macedonia del Nord | alta tensione
Galles-Macedonia del Nord è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Due squadre a quota tredici punti. La Macedonia del Nord che può giocare per due risultati – ha una migliore differenza reti – il Galles che ovviamente per andare al Mondiale deve vincere. Alta tensione, assicurata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una partita che mette in palio un posto nei playoff nel girone che vincerà il Belgio all’ultima giornata. Una partita che vale un sogno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
