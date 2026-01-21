Primo ODI – Sri Lanka-Inghilterra | anteprima formazioni previste come vedere in TV e pronostico

L’atteso match tra ODI Sri Lanka e Inghilterra si avvicina, con le formazioni previste e le modalità di visione in TV. In questa anteprima, analizziamo le probabili scelte dei team e forniamo un pronostico basato sulle ultime prestazioni. Un’occasione per seguire da vicino uno degli incontri più interessanti della stagione, con aggiornamenti utili e dettagli pratici per gli appassionati di cricket.

2026-01-21 12:38:00 Giorni caldissimi in redazione! Harry Brook ha chiesto ai tifosi inglesi di "fidarsi del suo cricket, dentro e fuori dal campo" mentre si prepara a guidare la sua squadra nella prima delle tre nazionali di un giorno in Sri Lanka. Brook sarà il capitano della squadra nel formato 50-over dopo un inverno brutale che ha visto lo Yorkshireman dover scusarsi per essere stato preso a pugni da un buttafuori di un nightclub in Nuova Zelanda, prima della sua parte nei dolorosi tentativi dell'Inghilterra di riconquistare gli Ashes in Australia. Il 26enne è stato coinvolto nell'alterco con il portiere la notte prima del terzo ODI dell'Inghilterra a Wellington il 1 novembre, una partita persa dalla sua squadra.

