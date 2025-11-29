Alluvioni Sri LankaIndonesia | 300 morti

13.15 Sono oltre 300 le vittime accertate per le alluvioni in Sri Lanka e Indonesia. Il ciclone Ditwah ha provocato finora 123 vittime nello Sri Lanka, mentre altre 130 persone risultano disperse.In corso operazioni di soccorso.In 43.995 sono stati trasferiti in centri di assistenza statali dopo che le loro case sono state distrutte dalle forti piogge durate un'intera settimana. In Indonesia le autorità hanno reso noto che il bilancio delle inondazioni ha superato i duecento morti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Alluvioni e frane in Indonesia e Sri Lanka, bilancio drammatico e centinaia di morti per le piogge torrenziali - Drammatico bilancio di morti in Indonesia e Sri Lanka per alluvioni e frane: allagate case e strade, chiuse scuole e uffici, dichiarato lo stato di allerta ... Lo riporta virgilio.it

Alluvioni in Sri Lanka e Indonesia, oltre 320 morti. Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah - Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah hanno provocato finora 123 vittime in tutto lo Sri ... msn.com scrive

Sri Lanka: le foto delle terribili alluvioni - Secondo quanto riportato dall’edizione online del The Daily Mirror, potrebbero essere più di 150 le vittime delle terribili alluvioni in Sri Lanka: anche se si contano al momento 37 morti, sono ... Scrive panorama.it