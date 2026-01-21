Presentazione America' s Cup la protesta dei comitati | Truffa ai danni della città priverà i napoletani del mare

Oggi a Napoli, circa 250 cittadini, principalmente di Bagnoli, hanno manifestato in piazza Plebiscito contro la decisione di ospitare l'America’s Cup nel capoluogo, ritenuta una truffa ai danni della città. La protesta si è svolta mentre all’interno si presentavano i team partecipanti alla regata del 2027, la prima in Italia. La questione riguarda l’impatto sul territorio e il futuro della costa napoletana.

Circa 250 cittadini, in gran parte provenienti da Bagnoli, hanno protestato oggi in piazza Plebiscito, davanti a Palazzo Reale, mentre all'interno era in corso la presentazione ufficiale dei team della America's Cup 2027, che si disputerà per la prima volta in Italia e avrà come sede il capoluogo.

A Napoli, il 10 luglio 2027, si terrà la prima delle due regate della Louis Vuitton America's Cup, evento che aprirà ufficialmente la 38ª edizione di questa storica competizione velica.

L'America's Cup a Napoli ha portato un investimento di 4 milioni di euro per il restyling di Castel dell'Ovo.

