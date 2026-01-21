America' s Cup Napoli la presentazione dei team a Palazzo Reale | c' è la data ufficiale della prima regata

A Napoli, il 10 luglio 2027, si terrà la prima delle due regate della Louis Vuitton America’s Cup, evento che aprirà ufficialmente la 38ª edizione di questa storica competizione velica. La presentazione dei team si è svolta a Palazzo Reale, segnando l’inizio di una settimana di gare che vedrà protagonisti i migliori timonieri e barche del panorama internazionale. Un appuntamento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Le attesissime regate uno e due della Louis Vuitton America's Cup si svolgeranno sabato 10 luglio 2027 a Napoli, dando il via a un'intensa settimana di gare che incoronerà il vincitore della 38esima edizione dell'antico e ambitissimo trofeo (disputato per la prima volta con una regata attorno.

