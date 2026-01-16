Australian Open montepremi da record | ecco quanto incasseranno i tennisti nei vari turni del torneo

Gli Australian Open, in programma a Melbourne dal 18 gennaio al 1 febbraio, rappresentano uno degli appuntamenti più importanti del tennis internazionale. Il torneo si distingue anche per il montepremi record, che garantisce premi sempre più sostanziosi ai partecipanti in ogni fase della competizione. Di seguito, si approfondiscono i dettagli sui premi in palio per i tennisti nei diversi turni del torneo.

C'è grande attesa per gli Australian Open, torneo che si svolgerà sui campi del Melbourne Park, per quanto concerne il main drow, a partire da domenica 18 gennaio fino a domenica 1 febbraio. Gli appassionati di tennis di tutto il mondo, certi che ancora una volta saranno i primi due della classe a contendersi il primo Major dell'anno, si chiedono se Sinner riuscirà a ottenere il terzo successo di fila dopo i trionfi del 2024 e del 2025 oppure se Alcaraz potrà diventare a soli 22 anni il più giovane della storia a completare il Carreer Grand Slam, superando così il record di Rafa Nadal. Al momento l'unica cosa certa è che, per quanto concerne il montepremi, gli Australian Open 2026 sono i più ricchi di sempre, mettendo complessivamente a disposizione degli atleti che vi prenderanno parte un prize money da 111,5 milioni di dollari australiani, vale a dire all'incirca 63,6 milioni di euro, con un aumento del 16% rispetto alla scorsa edizione in cui si parlava già di record del torneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Australian Open, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i tennisti nei vari turni del torneo Leggi anche: Australian Open 2026 con un montepremi da record, tutti i tennisti guadagneranno di più: le cifre Leggi anche: Australian Open 2026, la sparizione dalla tivù e i tennisti in guerra sul montepremi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Parola chiave? Sostenibilità. L’Australian Open annuncia il nuovo montepremi da record; Sinner, ti aspetta un Australian Open da record: 64 milioni di montepremi. Quanto spetta ai vincitori; Australian Open 2026, MONTEPREMI da record per il torneo; Quanto si guadagna per ogni vittoria nel main draw e nelle qualificazioni? Quanto guadagna il vincitore? Il montepremi. Australian Open: il programma, dove vederlo in tv, il montepremi da record che fa gola e quando gioca Sinner - Il programma giorno per giorno, dove seguirlo in tv e in streaming, il montepremi da record e il calendario di Sinner: tutto quello che c'è da sapere sull'Australian Open ... sport.virgilio.it

Australian Open, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i tennisti nei vari turni del torneo - Nonostante il grande passo in avanti rispetto alla scorsa edizione, il primo Slam dell'anno resta ancora indietro rispetto agli altri Majors ... msn.com

Australian Open 2026 il tabellone di Sinner e Alcaraz: date e italiani, montepremi e punti in palio - Sorteggio effettuato nella notte, come è andata agli azzurri e quando debuttano Jannik e Carlos. italiaoggi.it

Il numero uno al mondo non ha dubbi: l’Australian Open è il grande obiettivo della sua stagione Carlos Alcaraz fermerà il regno del due volte campione in carica Jannik Sinner #AO26 - facebook.com facebook

«Sono contento di ripartire da Melbourne, è un torneo speciale per me» L'intervista esclusiva di SuperTennis al campione in carica dell'Australian Open #AusOpen | #Sinner x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.