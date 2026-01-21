Premier League di Karate 36 atleti italiani a Istanbul | dal 23 al 25 gennaio in gara

Dal 23 al 25 gennaio, Istanbul ospiterà la prima tappa della Premier League di Karate 2026, con la partecipazione di 36 atleti italiani. L’evento fa parte del circuito mondiale WKF e rappresenta un’importante occasione di confronto per gli atleti italiani, che si preparano a competere a livello internazionale. La stagione si apre con questa competizione, che vedrà protagonisti i migliori atleti del circuito.

Roma – Si apre la stagione 2026 della Premier League di Karate. Il movimento mondiale si prepara a scendere in sfida nelle tappe in programma del circuito WKF e tra le quali ci sarà anche quella di Roma, al PalaPellicone di Ostia. Intanto andrà di scena la competizione di Istanbul e dal 23 al 25 gennaio. In gara ci saranno i migliori atleti del globo e ciascuna categoria ha la partecipazione dei primi 32 classificati. Come riporta fijlkam.it – Sono 36 gli italiani attesi sul tatami turco. Tra loro, anche atleti dai risultati recenti eccezionali, Alessio Ghinami e Terryana D’Onofrio, rispettivamente argento e bronzo ai Mondiali 2025, ed Erminia Perfetto, argento agli ultimi Europei.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Karate, al via la Premier League 2026: da Istanbul parte il circuito che farà tappa anche a RomaLa Premier League 2026 di karate prende il via da Istanbul, segnando l'inizio di un circuito di rilevanza internazionale organizzato dalla World Karate Federation.

Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul: Ghinami guida il gruppo azzurroSono stati annunciati i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul, in programma dal 23 al 25 gennaio.

