Preghiera della sera 14 Gennaio 2026 | Donami la forza di fare

La preghiera della sera del 14 gennaio 2026 invita a riflettere sulla propria capacità di agire con consapevolezza. Recitarla questa sera permette di fermarsi e valutare le azioni compiute durante la giornata, chiedendo forza e determinazione per affrontare le sfide future. È un momento di calma e introspezione, utile a ritrovare serenità e rinnovata motivazione prima di concludere la giornata.

"Donami la forza di fare". È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene.

Preghiera della sera - 14 gennaio 2026

