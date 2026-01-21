danneggia auto in sosta e insulta la carabiniera arrestato nel napoletano

A Portici, in provincia di Napoli, un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver danneggiato alcune auto in sosta e insultato una militare intervenuta sul posto. L’uomo, in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol o droga, è stato fermato dai militari e condotto in caserma. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni, evidenziando l’importanza del rispetto delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo avere danneggiato alcune auto in sosta ha insultato la carabiniere che con un collega era intervenuta per fermarlo: è successo a Portici, in provincia di Napoli, dove i miltiari dell’arma hanno arrestato un 54enne in stato di alterazione per l’assuzione di alcol o droga. Il 54enne, per cercare di guadagnarsi la fuga, ha tentato di aggredire i carabinieri ma è stato bloccato con non poche difficoltà anche grazie all’intervento dei militari della stazione di Ercolano corsi in aiuto dei colleghi di San Giorgio a Cremano. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Portici: Danneggia auto in sosta e insulta la carabiniere. Arrestato 54enneNella notte a Portici, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver danneggiato auto in sosta e aver insultato una carabiniera intervenuta.

